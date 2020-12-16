Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi
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Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi

16.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:31
Yurtta kar, Alanya'da deniz keyfi

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girip güneşlendi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya'nın Alanya ilçesinde ise aralık ayının son günlerine gelinmesine rağmen sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girip güneşlendi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 19.4 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Aralık ayının sonuna gelinmesine olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilen turistler, Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini yaşadı. Yerli Kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahilde yürüyen çiftler ve oyun oynanan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"BURADA 9 AY DENİZ KEYFİ YAPABİLİYORUZ"

Deniz keyfi yapan Serkan Kabakçı, Alanya'da yaşadığı için şanslı olduğunu söyledi. Kabakçı, "Alanya'ya kış hiç gelmiyor gibi bir şey. Aralık ayının 16'si hava o kadar güzel ki 22-23 derece ve biz bugün yüzdük arkadaşlarımla. Burada 9 ay deniz keyfi yapabiliyoruz. Burada güneş eksik olmuyor, Alanya'da yaşamaktan mutluyuz. Alanya'da diğer tatil şehirlerine göre farklı bir iklime sahip. Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi diğer tatil bölgeleri sezonu erken kapatırken burada halen sezon devam ediyor. Alanya'da kasım ve aralık ayında bile denize girmek mümkün. Herkesin Alanya'ya gelmesini tavsiye ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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