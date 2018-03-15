Yurtta Kalan Öğrencilerden Mehmetçiğe Destek

Diyarbakır ve Siirt'te Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Siirt Üniversitesi yerleşkesinde yaklaşık 2 bin öğrencinin kaldığı KYK'ya ait Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda öğrenciler, odaların ışıklarıyla "Afrin" yazısı oluşturdu.

Öğrenciler, daha sonra güvenlik güçleri için dua etti.

KYK İl Müdürü Mehmet Enver Aytaç, AA muhabirine, Türkiye'nin mazlum ve mağdur halkların yanında olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla yurt odalarının ışıklarıyla "Afrin" yazıldığını belirten Aytaç, şöyle konuştu:

"Zeytin dalı bir barışın sembolüdür. Orada yıllardır baskı ve zulüm gören bölge halkı üzerindeki zulme son vermek, orada barış ve huzuru tesis etmek amacıyla ülkemiz mücadelesini sürdürüyor. Rabbim devletimizi ve güvenlik güçlerimizi muvaffak etsin, oraya giden polis, asker ve diğer güvenlik güçlerimizi korusun."

Öğrencilerden Nurcan Yücel, "Dualarımızla yaptığımız etkinliklerle Afrin'deki güvenlik güçlerimize destek oluyoruz. Allah onların yardımcısı olsun, yollarını açık etsin." dedi.

Fatma Yıldırım dda ışıklarla Mehmetçiğe destek verdiklerini kaydetti.

Diyarbakır

Diyarbakır'daki Süleyman Bin Halid Yurdu öğrencileri de odalarındaki ışıklarla "Afrin" yazısı oluşturdu.

KYK İl Müdürü Metin Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı birçok yurtta barınan öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla etkinlik yaptığını söyledi.

Diyarbakır'da da bu desteğe katkı sunulduğunu aktaran Yılmaz, "Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla ışıklarını yakarak destek oldular. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti." dedi.