Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı
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Kıbrıs, Uşak, Yerel

Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı

- Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı Yücel Çakmak, "Günlük olarak ateşlerimiz ölçülmektedir, keyfimiz yerinde" Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den karantinada tutulmak üzere Uşak'taki KYK yurduna getirilen Yücel Çakmak, geldiği süre boyunca...

30.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:35
Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı

- Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı

Yücel Çakmak, "Günlük olarak ateşlerimiz ölçülmektedir, keyfimiz yerinde"

UŞAK - Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den karantinada tutulmak üzere Uşak'taki KYK yurduna getirilen Yücel Çakmak, geldiği süre boyunca yaşadıklarına ilişkin video çekti. Çakmak çektiği videoda, "Şu an yurttayız, rahat ediyoruz. Günlük olarak ateşlerimiz ölçülmektedir, keyfimiz yerinde. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uçakla Uşak'a getirilen 130 kişi, kentteki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantina altına alındı. Tedbir amaçlı 14 gün boyunca yurtlarda gözlem altında tutulacak yolcular daha sonra yapılacak kontrollerinin ardından evlerine gönderilecek. Bu kapsamda yurtta kalan öğrencilerden Yücel Çakmak video çekerek yol boyunca yaşadığı süreci ve yurt odasında sağlanan imkanlardan bahsetti.

Gerekli tüm İhtiyaçlarının karşılandığını ve görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini kaydeden Yücel Çakmak yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Uşak'a indiğimizde tamamen kendini izole etmiş, yüzünde maskeyle, eldiven ve tulum giymiş 2 tane doktor karşıladı. İkisi ayrı ayrı bizim ateşlerimizi ölçtü. Uçaktan onarlı grup halinde indirildikten sonra otobüslere bindik. Otobüsler tamamen dezenfekte edilmişti. Otobüs şoförleri tulum giymişti. Ondan sonra polis ve ambulans eşliğinde Latife Hanım KYK Yurdu'na getirildik. Otobüslerden bir anda değil sırayla indirildik. Asansörlere tek kişi olarak bindik ve numaraları verilen odalara gittik. Akşam yemeğimizi yedik. Şu an yurtta kalmaktayız, rahat etmekteyiz. Günlük olarak sabah 10.00 ve 12.00 arasında iki doktor eşliğinde ateşlerimiz ölçülmektedir. Keyfimiz yerinde. Devletimizden Allah razı olsun.

Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yurtta kalan öğrenci karantina sürecini çektiği videoyla anlattı
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