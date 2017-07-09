Yurtta Hava Durumu

Yurdun



Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 30



İstanbul: Az bulutlu ve açık 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 36



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Antalya: Az bulutlu ve açık 36



Samsun: Az bulutlu 26



Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL