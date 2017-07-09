Yurtta Hava Durumu
YurdunYapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkemizin iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL