Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de kuzey kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Az bulutlu ve açık 38



Antalya: Az bulutlu ve açık 41



Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25



Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL