Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 35



Adana: Parçalı ve az bulutlu 37



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41



(İHA)