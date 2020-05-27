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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
27.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

(İHA)

Kaynak: İHA

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