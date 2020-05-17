Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu
17.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:00

Yurdun genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları ve İstanbul'un kuzeyi ile gece saatlerinde Trabzon ve Rize kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Az bulutlu ve açık 22

Trabzon: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kıyı kesimleri puslu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

(İHA)

Kaynak: İHA

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