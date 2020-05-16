Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurtta hava durumu
16.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:05

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Tüm yurdun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında biraz azalacağı, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara ve Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Az bulutlu ve açık 31

Trabzon: Az bulutlu ve açık 31

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

(İHA)

Kaynak: İHA

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