Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu ve açık 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

(İHA)

Kaynak: İHA