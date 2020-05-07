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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
07.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:50

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak...

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Tokat çevreleri ile Aydın'ın iç, Konya'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 17

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 23

(İHA)

Kaynak: İHA

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