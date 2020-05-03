Yurtta hava durumu

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Giresun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı (Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli), İç Ege (Manisa, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Kütahya ve Uşak) ile Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 20

Samsun: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Trabzon: Çok bulutlu sabah saatlerinde sisli 18

Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL

Kaynak: İHA