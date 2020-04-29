Yurtta hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu, Niğde ve Karaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Az bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 23

(İHA)

Kaynak: İHA