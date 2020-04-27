Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL
Kaynak: İHA