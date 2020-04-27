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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

27.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:45
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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