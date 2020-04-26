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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Haber

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer...

26.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:15
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre doğu kesimleri çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Edirne, Kırklareli, Hatay, Osmaniye, Artvin, Diyarbakır, Baman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 19

İstanbul: Parçalı bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı bulutlu 22

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı (Yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor) 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

(İHA)

Kaynak: İHA

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