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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya'nın güneyi ve Karaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu...

25.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 25.04.2020 09:30
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya'nın güneyi ve Karaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, kuzeydoğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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