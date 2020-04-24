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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin...

24.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:55
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Denizli, Muğla, Konya, Karaman, Niğde, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Aydın'ın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana'nın güney kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinde Diyarbakır'ın doğu kesimleri, Bitlis'in kuzey ilçeleri ve Muş'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 18

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

(İHA)

Kaynak: İHA

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