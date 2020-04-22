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Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

22.04.2020 08:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 08:58
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 9

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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