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Marmara, Akdeniz, Ege, Güncel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurdun büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

02.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:10
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yurdun büyük kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların sabah saatlerinde Edirne, Çanakkale, İzmir ve Aydın kıyılarında, öğleden sonra Marmara'nın kuzey ve batısı ile Bursa, Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana'nın iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 15

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 20

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 15

Kaynak: İHA

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