Yurtta hava durumu Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Manisa, Ordu ve Şanlıurfa çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 18

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

(İHA)

Kaynak: İHA