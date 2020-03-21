Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı bulutlu 11

Trabzon: Parçalı bulutlu 10

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA