Yurtta hava durumu
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Karadeniz, Marmara, Ege, Güncel

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana,...

15.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:35
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre yurtta hava durumu şöyle. Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zamanla Marmara ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu 17

(İHA)

Kaynak: İHA

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