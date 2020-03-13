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Doğu Akdeniz, Karadeniz, Antalya, Sabah, Güncel

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

13.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:42
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Tokat ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 21


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 17


İzmir: Az bulutlu 23


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20


Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20


Antalya: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 22


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 14


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu 8


Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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