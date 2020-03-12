Yurtta hava durumu Yurdun güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güney ve doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karaman, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19



İstanbul: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu 18



İzmir: Az bulutlu 22



Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 27



Antalya: Parçalı bulutlu 24



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli 15



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13



Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 23 - İSTANBUL

Kaynak: İHA