Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Parçalı bulutlu 21
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli 17
Erzurum: Az bulutlu ve açık 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL
Kaynak: İHA