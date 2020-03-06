06.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:00

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölge genelinde toz taşınımı hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17



Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20



Antalya: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 16



Samsun: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı 20



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8



Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 18 - İSTANBUL

Kaynak: İHA