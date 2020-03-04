04.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 23

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu ve açık 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

(İHA)

Kaynak: İHA