Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.

03.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 08:41
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla , , Batı Akdeniz, 'nun batısı ile 'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı; Hatay, Batman, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18


İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18


İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22


Adana: Az bulutlu ve açık 19


Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 20


Samsun: Az bulutlu ve açık 21


Trabzon: Az bulutlu ve açık 16


Erzurum: Az bulutlu ve açık 4


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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