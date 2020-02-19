Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu...

19.02.2020 08:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:51
Yurtta hava durumu

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinin çok bulutlu, 'nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3


Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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