Yurtta hava durumu
Haberler » Güncel » Yurtta hava durumu - Haber

Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

16.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:22
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, 'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.


Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı bulutlu 10


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 11


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15


Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16


Antalya: Parçalı bulutlu 19


Samsun: Parçalı bulutlu 11


Trabzon: Parçalı bulutlu 11


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3


Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler