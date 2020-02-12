12.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/ sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 1/4



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 12



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 9



Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15



Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 10



Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 10



Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -6



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA