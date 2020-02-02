02.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 10:43

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 2 ila 4 derece artacak, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18



Adana: Az bulutlu 15



Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16



Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 12



Erzurum: Parçalı bulutlu 0



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11 - İSTANBUL

Kaynak: İHA