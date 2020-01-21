Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güneyi ve Karadeniz Bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

21.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:48
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, 'nın doğusu, 'nun güneyi ve ile , Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Marmara bölgesi ile iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Çok bulutlu 3


İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 5


İzmir: Parçalı bulutlu 9


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15


Antalya: Parçalı bulutlu 17


Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 7


Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 8


Erzurum: Çok bulutlu eksi (-) 5


Diyarbakır: Çok bulutlu 10 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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