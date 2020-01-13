13.01.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:32

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5



İstanbul: Parçalı bulutlu 9



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13



Adana: Az bulutlu 16



Antalya: Az bulutlu 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8 - İSTANBUL

Kaynak: İHA