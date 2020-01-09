09.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:00

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 7

İzmir: Az bulutlu ve açık 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 14

Antalya: Az bulutlu ve açık 16

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

(İHA)

Kaynak: İHA