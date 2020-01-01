01.01.2020 08:55 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:55

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 11

(İHA)

Kaynak: İHA