18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 9

İstanbul: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 15

İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 19

Trabzon: Az bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16

(İHA)

Kaynak: İHA