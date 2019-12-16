Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

16.12.2019 08:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:57
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. ve gece saatlerinde ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 10


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 14


İzmir: Az bulutlu 19


Adana: Parçalı ve az bulutlu 19


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 14


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 3


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 12 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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