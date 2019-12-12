Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle: İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle:
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15
İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16
Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15
Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
(İHA)