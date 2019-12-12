12.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurtta hava durumu şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 15

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 15

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 16

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

(İHA)

Kaynak: İHA