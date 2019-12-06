06.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:00

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;

Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6

İstanbul: Parçalı bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Bursa: Parçalı bulutlu 12

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9

(İHA)

Kaynak: İHA