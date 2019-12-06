Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6İstanbul: Parçalı bulutlu 13İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18Bursa: Parçalı bulutlu 12Antalya:...
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu şöyle;
Ankara: Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sisli ve puslu 6
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Bursa: Parçalı bulutlu 12
Antalya: Parçalı bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 9
(İHA)