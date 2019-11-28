Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

28.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:18
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı , , Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Kırklareli, Edirne, Çanakkale, , Ordu ve Tokat çevreleri ile 'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemlibir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 14


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18


İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19


Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21


Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu 17


Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı 3


Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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