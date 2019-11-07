Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor.

07.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 08:45
Yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 21


İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22


İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25


Adana: Az bulutlu ve açık 29


Antalya: Az bulutlu ve açık 26


Samsun: Az bulutlu ve açık 25


Trabzon: Az bulutlu ve açık 22


Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli 14


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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