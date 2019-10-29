29.10.2019 08:55

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

İzmir: Az bulutlu ve açık 23

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Antalya: Parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

(İHA)

Kaynak: İHA