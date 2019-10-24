Yurtta hava durumu
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'nin güney kesimleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer puslu ve sisli 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30
Antalya: Parçalı bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 20
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 24
(İHA)