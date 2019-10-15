15.10.2019 08:31

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu 29



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25



İzmir: Az bulutlu ve açık 27



Adana: Az bulutlu 35



Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin, gece saatlerinde batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34



Samsun: Az bulutlu 22



Trabzon: Az bulutlu 21



Erzurum: Az bulutlu ve açık 22



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

Kaynak: İHA