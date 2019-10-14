14.10.2019 08:17

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 27



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.) 24



İzmir: Az bulutlu ve açık 27



Adana: Az bulutlu ve açık 37



Antalya: Az bulutlu ve açık 33



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21



Erzurum: Az bulutlu ve açık 22



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Kaynak: İHA