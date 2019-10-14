Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu (Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinden sonra yer yer pus ve sis bekleniyor.) 24
İzmir: Az bulutlu ve açık 27
Adana: Az bulutlu ve açık 37
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21
Erzurum: Az bulutlu ve açık 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
(İHA)