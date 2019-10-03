03.10.2019 08:46

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği son günlerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden çok önemli bir uyarı geldi. Sıcaklıkların ciddi oranda düşeceğini aktaran MGM, batı ve kuzey kesimlerinde yağışlı havanın etkisini arttıracağını tahminlerine ekledi. İşte, 3 Ekim Perşembe gününe dair güncel hava durumu bilgileri ve hafta sonu için sıcaklık haritası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile gece saatlerinde Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklığın gün içerisinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32 - İSTANBUL

Kaynak: İHA