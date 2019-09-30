30.09.2019 08:45

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 27



İstanbul: Az bulutlu ve açık 26



İzmir: Az bulutlu ve açık 31



Adana: Az bulutlu ve açık 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24



Erzurum: Az bulutlu ve açık 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Kaynak: İHA