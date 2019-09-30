Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

30.09.2019 08:45
Yurtta hava durumu

Yurtta yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 27


İstanbul: Az bulutlu ve açık 26


İzmir: Az bulutlu ve açık 31


Adana: Az bulutlu ve açık 33


Antalya: Az bulutlu ve açık 30


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 24


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24


Erzurum: Az bulutlu ve açık 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et