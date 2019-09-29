Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

29.09.2019 09:25
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


Ankara: Az bulutlu ve açık 25


İstanbul: Az bulutlu ve açık 26


İzmir: Az bulutlu ve açık 28


Adana: Az bulutlu ve açık 34


Antalya: Az bulutlu ve açık 30


Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23


Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21


Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23


Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et