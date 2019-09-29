29.09.2019 09:25

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçeleri, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 25



İstanbul: Az bulutlu ve açık 26



İzmir: Az bulutlu ve açık 28



Adana: Az bulutlu ve açık 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı 21



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 23



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Kaynak: İHA